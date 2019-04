Tyv stak af med kostbart køretøj fra sygehuset

Aabenraa: Der mødte personalet, der vedligeholder udendørsarealerne ved Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, et trist syn, da de mødte ind efter påske.

Klokken 04.53 tidligt tirsdag morgen modtog politiet en anmeldelse om et indbrud i et skur ved Sygehus Sønderjylland på Kresten Philipsens Vej. Væk var en UTV, som står for "Utility terrain vehicle" og på dansk er et terrængående nyttekøretøj. Nærmere bestemt var det en grågrøn model Ranger fra producenten Polaris. Prisen for disse starter ved 100.000 kroner.

På tidspunktet for tyveriet havde den registreringsnummeret BW 73 930.