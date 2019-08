Kollund: Civile borgere holdt en 41-årig tysker tilbage indtil politiet ankom til en shelterplads på Molevej i Kollund. Episoden udspillede sig efter, at tyskeren havde larmet og været meget aggressiv overfor andre. Da politiet ankom til stedet viste det sig også, at den 41-årige mand havde en ulovlig dolk på sig. Derfor er han nu sigtet for både ordensbekendtgørelsen og våbenloven, oplyser Søren Streigaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.