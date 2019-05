Tyske frivillige elsker fællesskabet i Nygadehuset

Aabenraa: For et halvt år siden ankom to nye stemmer til Nygadehuset som oftest talte tysk eller engelsk. Nu taler de begge et fejlfrit dansk med kun en smule og utrolig charmerende accent.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Aabenraa Kulturhus.

De to stemmer tilhører Ellen Fåkuhl og Julia Kunert, der frem til slutningen af juni er frivillige i Nygadehuset via det europæiske EVS-program. De kommer fra hver sin lille tyske by udenfor henholdsvis Lübeck og Dresden.

De to lysende humørbomber hjælper til ved koncerter, fællesspisninger og kommer gerne med egne idéer til nye muligheder i huset såsom Tøj Swap, syfællesskab eller danseworkshop.

18-årige Ellen Fåkuhl er således hjernen bag Tøj Swap, hvor man kan medbringe tøj og bytte med andre. Hun fik idéen fra en zero waste café i Hamborg.

- Og så tænkte jeg, hvorfor ikke prøve det af i Aabenraa, for det er da en megafed idé. Og godt for miljøet, siger hun.

Tøjbytningen er en succes og håbet er, at der også bliver masser af tøj at bytte med til næste Tøj Swap søndag 19. maj.