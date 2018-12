Tysk skole får støtte til bier

Tinglev: Nordea-fondens lokalpulje har vejet og fundet et initiativ fra Den Tyske Skole i Tinglev værdigt til støtte.

Der er derfor bevilget 10.000 kroner til Verein Deutsche Privatschule, så skolen kan etablere bistader. I ansøgningen forklares det, at bistaderne ikke kun skal være tilgængelige for skolen og børnehavens 350 børn, men for hele lokalsamfundet, så også byens øvrige institutioner kan kigge forbi.

Det er meningen, at bistaderne skal bruges til at lære børnene om økosystemer og lære dem respekt for naturen og nærmiljøet. De vil blive passet af børnene selv under vejledning af en faglærer.