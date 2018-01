Tysk efterskole kæmper for at slippe af med forkerte tal

Tysk burde tælle med

Jørn Warm håber, det en dag lykkes efterskolen at få lov til at medregne karakterne i tysk, når elevernes eksamensgennemsnit beregnes. Det sker ikke i dag, da det ikke er et obligatorisk prøvefag i folkeskolens afgangsprøve.



- Hos os er både skriftlig og mundtlig tysk et obligatorisk prøvefag, men i opgørelserne får vi ikke noget ud af, at vores elever har to eksamener flere end andre, siger Jørn Warm, hvis elever i 2015/16 eksempelvis havde et gennemsnit på 9,3 i mundtlig tysk og 10,8 i skriftlig - et pænt stykke over landsgennemsnittet.



Tysk tæller til gengæld med, når gennemsnittet beregnes på gymnasierne, hvilket betyder, at det tyske gymnasium i Aabenraa, som efterskolen årligt leverer 15-25 elever til, altid ligger højt på listerne.