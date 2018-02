Tillidsrepræsentanter har ifølge Justitsministeriet ret til at udtale sig kritisk til forholdene på arbejdspladsen på vegne af en medarbejdergruppe, og Folketingets Ombudsmand vil derfor gerne vide mere om samtalen med de to tillidsmænd.

Oprejsning

Bent Holm Poulsen, der er formand for FOS Sønderjylland, følger sagen tæt, og han er godt tilfreds med, at ombudsmanden interesserer sig for sagen.

- For mig er det vigtigt, at medarbejderne får oprejsning. De har ikke ytret sig forkert ifølge vejledningen fra Justitsministeriet. Vi ønsker at sagen belyses bedst muligt, fastslår han.

Kommunaldirektør Tom Ahmt har svaret på ombudsmandens seneste henvendelse og fastslår, at det ikke er tillidsmændenes ret til at ytre sig, som kommunen anfægter. Til gengæld mener han, at det tillidsmændene har sagt til fagbladet ikke er rigtigt.

De to er citeret for, at sige at Kruså Skole er fyldt med skimmelsvamp og at alle medarbejdere ved Fjordskolen vil søge væk. I svaret til ombudsmanden kalder kommunaldirektøren disse to ytringer for åbenbart urigtige påstande.

Tom Ahmt oplyser i øvrigt i sit svar til ombudsmanden, at kommunen er ved at lave en ny vejledning til medarbejderne omkring kommunens kommunikationspolitik. Han ser gerne, at Ombudsmanden finder tid til at udtale sig om denne vejledning, inden den sendes ud til medarbejderne.