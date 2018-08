Tv-kendis serverede desserten til festen

Rødekro's egen tv-kendis, Regina Hougaard Jørgensen, fra TV3's MasterChef serverede frisklavede dessert-kager under Midtbyfesten i Rødekro.

Rødekro: Der var lidt særligt til publikum med hang til noget godt ved lørdagens Midtbyfest i Rødekro - hvis altså det ikke lige skulle være grillpølser, bacon-snacks eller popcorn.

For til tonerne af rock-rytmer fra The Rockstones på scenen lige ved siden af diskede Rødekro's egen tv-kendis Regina Hougaard Jørgensen, kendt fra TV3-programmet MasterChef, op med nogle af sine specielle kage-creationer, som publikum så kunne købe til en kop kaffe.

Det var en lidt presset Regina Hougaard Jørgensen, der kort før middag gjorde klar til sit kage-show. For der manglede et par ingredienser til dessert-kagerne, der tilberedes med brug af friske råvarer, nærmest komponeret som et maleri af den 1,90 meter høje pige, der ikke er som de fleste med tatoveringer, dreadlocks og piercinger.

Men hvad gør man så? Ja - Regina smuttede hen i SuperBrugsen for at handle - man er vel stedkendt.

Laila Lorenzen, medlem af Kometbutikkernes bestyrelse, var stolt over at kunne præsentere et noget nær berømt bysbarn.

- Jeg ringede til hende (Regina; red.) og spurgte, om hun ville lave et show. Det ville hun gerne. Hun ville så lave den dessert, som var årsagen til at hun blev castet til programmet MasterChef - nemlig hatte-kagen, og ville hun lave en cheese-cake. Det er det gode ved at hun stadig bor i byen. Vi holder jo på vore kendisser", siger Laila Lorenzen og ler.