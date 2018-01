Turistskilte på tysk deler vandene

Det har skabt en voldsom debat, at de brune turistskilte for Frøslevlejren og Knivsbjerg er på både dansk og tysk.

- Hvis ikke man skulle reklamere for turiststeder på turisternes sprog, hvor pokker skulle man så? Det ser vi da over hele Europa, skriver han.

De to modsatrettede holdninger har givet anledning til en voldsom debat på både Facebook og jv.dk, og det er helt tydeligt, at det er et spørgsmål, der deler vandene.

Aabenraa: De brune turistskilte langs motorvejen, der gør reklame for Knivsbjerg og Frøslevlejren og netop er blevet sat op, er på både dansk og tysk. Det er Aabenraa Kommunes viceborgmester, Ejler Schütt (DF), fortørnet over, mens formanden for det tyske mindretal, Hinrich Jürgensen, mener, at det er helt på sin plads.

Overrasket borgmester

Det kommer bag på Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen (V), at sagen skaber så meget røre.

- Jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville skabe en debat om dansk-tyske forhold, siger Thomas Andresen, der som borgmester er født formand for den selvejende institution Frøslevlejren og dermed også har besluttet, at Frøslevlejrens brune turistskilt også skulle være på tysk.

- Jeg er ansvarlig for, at det står på tysk, og det er for at lade historien ske fyldest. Havde Frøslevlejren haft et fransk afsæt, så ville det have stået på fransk, siger Thomas Andresen.

De mange reaktioner, som de brune turistskilte har foranlediget, kommer ikke som en overraskelse for museumschefen for Frøslevlejrens Museum.

- De mange reaktioner kommer ikke bag på mig, men personligt har jeg ingen holdning til, om det skal stå på begge sprog eller ej, siger Henrik Skov Christensen.

Den tyske oversættelse af Frøslevlejren har også givet anledning til debat. Diskussionen er gået på, om der som nu skal stå Fröslevlager eller Frösleelager. Henrik Skov Christensen, der fik til opgave at finde ud af, hvad der skulle stå på tysk, slår dog fast, at det rigtige er Fröslevlager.