Turistsamarbejde: Tønder er ombejlet

Byrådet i Tønder skal snart tage stilling til, om Tønder Kommune skal indgå i et turistsamarbejde med Esbjerg og Fanø eller med de øvrige sønderjyske kommuner. Venstres folketingskandidat, Philip Tietje, opfordrer Tønder til at kigge mod øst.

- For mig at se ville det være mest meningsfuldt for Tønder, at blive fuldt medlem af Destination Sønderjylland. Det ville styrke turismen i Tønder, mener Tietje.

- Det ville være rart at få Tønder med i folden. Aabenraa og Tønder kommuner har grænsen til fælles, og det er oplagt at markedsføre grænseområdet i fællesskab, siger han.

- Vi er ved at afsøge mulighederne, men vi har ikke truffet nogen beslutning, siger Henrik Frandsen. Han er dog ikke i tvivl om, at Tønder Kommune bør tilslutte sig en af de to turismedestinationer.

Erhvervsministeriet og Kommunernes Landsforening har aftalt, at de 80 eksisterende turismesamarbejder i landet skal koges ned til 15-25 stykker. Her er Destination Sønderjylland med de tre østsønderjyske kommuner på forkant med udviklingen, mens Tønder hidtil har stået alene og blot haft en løs tilknytning til Destination Sønderjylland.

Bekymring

Formanden for Rømø-Tønder Turistforening, Martin Iversen, er ikke begejstret for tanken om, at området skal med i én af de to destinations-samarbejder.

- Det vigtigske for os er, at vi ikke mister det lokalt foranrede turistarbejde. Vi er bekymrede for at aflevere nøglerne og miste indflydelsen, siger han.

Ifølge Martin Iversen ville Tønder Kommune godt kunne undgå at melde sig ind i en af de to turist-organisationer, selv om det ville betyde, at turisterhvervet i Tønder dermed mistede muligheden for statslig støtte.

- Når det gælder det historiske, er vi tæt knyttet til resten af Sønderjylland, men handler det om Vadehavet, så har vi mest til fælles med Esbjerg. Det bedste ville være, hvis vi kunne samarbejde med begge destinationer, siger Martin Iversen.