Aabenraa: Turistforeningen for Aabenraa og Grænselandet har nu sommerens udflugtsprogram klar. Der tilbydes fem forskellige guidede ture hen over sommeren, ligesom man igen tilbyder vægterture gratis hver onsdag.

Fem guidede ture

De fem ture er "Grænsehistorier ved Kobbermølle". Her kan man bl.a. opleve Europas mindste grænseovergang og høre om Gendarmstien, Krusådalen og Kobbermølle. Turen "Hærvejen og Gejlå" viser og fortæller om Hærvejen, Bommerlund Kro og naturligvis Bommerlund-snapsen. Turen går også til Gejlå Bro. "Gendarmstien ved Sønderhav" giver mulighed for at nyde den smukke udsigt over Flensborg Fjord.

"Tur til Barsø", hvor man kan opleve Danmarks største økologiske ø og høre historien om dens fantastiske natur og kulturhistorie. På "Maritim Byvandring" kan man høre om Aabenraa bys søfartshistorie og nyde turen igennem byens havnekvarter.

Bureauleder Sarah Jürgensen fortæller, at man skal booke turene online på Turistbureauets hjemmeside, og at der er et begrænset antal pladser på turene.