Turistbureau et tilløbsstykke

Aabenraa: Når Turistforeningen for Aabenraa & Grænselandet holder ordinær generalforsamling på Folkehjem 21. marts klokken 19, bliver det i bevidstheden om, at det bemandede turistbureau er kommet for at blive.

Der er et stort behov for, at besøgende turister kan få en turistmedarbejder i tale, selv om mange også betjener sig selv på de store digitale skærme i velkomstcenteret. I højsæsonen er der ca. 100 besøgende om dagen, og mange af dem bliver serviceret af bureauleder Majbritt Høy Nissen, der siden april 2017 har stået for bemandingen, skriver turistforeningen i en pressemeddelelse.

Fra 1. april ansættes yderligere en medarbejder på bureauet, som skal hjælpe med udviklingen af medlemsbaserede projekter og aktiviteter. I 2017 blev der indgået aftale med Aabenraa Erhvervsforening om samarbejde og medlemsfællesskab, således at synergien kan udnyttes optimalt. Det er et arbejde, der fortsætter i fremtiden, ligesom glæden ved at være en del af Business Aabenraa er stor. /EXP