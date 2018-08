Truet af lukning: Familie går ind i kampen om at redde pigespejderne

- Jeg blev spurgt rigtig pænt af mine forældre, om jeg ikke ville hjælpe, og det ville jeg selvfølgelig. Det er rigtig hyggeligt, og jeg er glad for at arbejde med børn, og nu hvor jeg går i 3.g, så kommer jeg ikke så meget ud i naturen. Det er dejligt at lave noget andet end opgaver hele tiden, smiler Julie, som heller ikke lægger skjul på, at frivilligt arbejde ser godt ud på cv'et, når man som hende gerne vil studere medicin.

- Jeg kom allerede ind i bestyrelsen for nogle år siden, og nu er min ældste datter også kommet med, og min mand er blevet formand. Min yngste datter er så glad for at være spejder, og hvis vi ikke var gået ind i arbejdet, så kunne hun ikke gå til spejder længere. Det kunne jeg ikke nænne, fortæller Eva Skau.

Rødekro: De sidste seks år har det været svært for De Grønne Pigespejdere i Rødekro at få ledere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer nok til at kunne blive ved med at fungere.

Mange kompetencer i spil

Én ting er, at bestyrelsen er på plads. Noget andet er medlemmerne, for der er kun syv lige nu. Drømmen er at komme op på 20 piger.

- Det har knebet med opbakningen på alle fronter, men jeg har det sådan, at det kan da ikke passe, at piger ikke får lov til at komme ud og få de her naturoplevelser. I dag er børn fremmedgjorte over for naturen, men de er vilde med at være ude i den, og de lærer så mange ting ved at være spejder. Her skal man ikke præstere som i sport, og man får respekt for naturen. De lærer at have styr på deres ting, og de bliver selvstændige og selvtænkende. Der er rigtig mange kompetencer i spil, og det er derfor, spejder er en fed fritidsinteresse og værd at kæmpe for at bevare, siger Eva Skau.