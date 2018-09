Truede med skoleskyderi: Nu er ung mand løsladt

Aabenraa: Den 20-årige mand, der i formiddag blev anholdt på EUC Syd i Aabenraa er nu afhørt.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge mand er nu sigtet for trusler på livet. Ifølge politiet forklarer han, at han var blevet irriteret på nogle bestemte personer på skolen. I den forbindelse lod han sit temperament løbe af med sig og sagde til nogle andre, at han ville skyde de personer, og at det ville ske på skolen.

Han havde under ingen omstændigheder tænkt sig at føre sine trusler ud i livet. Han er da heller ikke fundet i besiddelse af våben, der ville kunne bruges til et skyderi.

Den 20-årige mand blev løsladt efter afhøring.