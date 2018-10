Hun blev noteret for et sted mellem 15 og 20 redninger, og dermed blev hun sit holds store matchvinder i en kamp, hvor sønderjyderne spillede fortrinligt. Hvad enten det handlede om kontraløb eller det stationære angrebsspil, fandt Kecmans piger konstant løsninger.

Trukket U19-spilleren Nanna Viuff op og gjort Rikke Hoffbeck til stregspiller i nødens stund. Ikke mindst sidstnævnte havde en rigtig fin aften i Arenaen. Skarpest så hun ud, da hun opfangede bolden, bedst som Fredericia troede, at de skulle køre kontra.

Skaderne er væltet ind over sønderjyderne i denne sæsons begyndelse, og ikke mindst på stregpositionen er holdet hårdt, hårdt ramt. Tre spillere har de, alle er de skadet.

Aabenraa: En vaklende start med tre point i de to første kamp er nu glemt. SønderjyskE's håndboldkvinder skød for alvor sæsonen i gang. Fredericia stod der respekt om på forhånd, men den respekt er i hvert fald noget mindre i dag.

Glimrende 1. halvleg

Det var en meget flot kamp - hvis man lige ser bort fra de første 12 minutter.

Gæsterne kom foran 7-3, men på dette tidspunkt valgte træner Olivera Kecman at skifte ud. Rikke Hoffbeck kom på banen, det hjalp, de indledende tekniske fejl blev elimineret, men først og sidst var det keeper Dragana Petkovska, der var kampens helt store oplevelse.

Hun diskede op med en lang række redninger, hvad enten gæsterne afsluttede højt eller lavt. Og hun krydrede sin rigtigt fine kamp ved også at redde et par straffekast.

Med tilgangen af Petkovska er SønderjyskE mere end almindeligt godt kørende på keeperpositionen.

Ude på bænken tog sidste sæsons ubestridte førstevalg i målet, Claudia Rompen, plads. Det var første gang, hun var med i denne sæson, som hun indledte med at være skadet, og når hun først kommer i form, har SønderjyskE to rigtigt gode målvogtere.

Der var ikke noget at sige til, at Olivera Kecman var et stort smil efter sejren.

- Der var lidt problemer i starten, men jeg havde sagt til mine spillere, at de skulle slappe af og tro på det. Det gjorde de. Og vi var kollektivt betragtet forrygende, sagde Olivera Kecman.