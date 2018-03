Trods overskud på seks millioner kroner: Transportvirksomhed presset til at slække på krav

Manglen på chauffører koster på bundlinjen i E3 Gruppens seneste regnskab, som udviser et plus på 6,2 millioner kroner, og det får nu transport- og logistikvirksomheden til at sænke barren.

Padborg: Det dugfriske regnskab fra E3 Gruppen i Padborg viser et overskud på 6,2 millioner kroner, men alligevel er det med lette panderynker, det bliver modtaget hos administrerende direktør og medejer Per Jørgensen.

Da Padborg-direktøren forholdt sig til forrige års regnskab, nævnte han, at E3 som flere andre kolleger i branchen er udfordret på arbejdskraft.

- Især på chaufførsiden, og det er vi stadig. Der er ikke chauffører nok, og det gør, at det bliver dyrere at have chaufførerne, og det kan vi ikke få fuld kompensation for i fragt, forklarer Per Jørgensen.

- Det er også én af årsagerne til, at regnskabet er lidt dårligere end sidste år. En anden er, at der er nogle ekstraordinært store afskrivninger, supplerer han.

I alt er der for knap to millioner kroner ekstraordinære afskrivninger i regnskabet, der er et stykke fra overskuddet på 10,2 millioner kroner i 2015-2016-udgaven.

Per Jørgensen ser ikke umiddelbart fremtiden tegne sig lys, når det gælder om at afhjælpe chaufførmangel.

- Det er generelt, og det er noget, som vi har været vidne til gennem et par år. Der er ikke noget, der tyder på, situationen løser sig, siger Per Jørgensen.

- Jeg ved dog, at flere kolleger er begyndt at få filippinske chauffører ind på deres biler. Det er ikke noget, vi har overvejet, fastslår han.