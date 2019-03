Trods mange medlemmer: Forening er tæt på at lukke

Nina Havelund går efter mange år af som formand for den kulturelle forening "Kom Sammen i Løjt". Sammen med hende stopper yderligere fire bestyrelsesmedlemmer, og kan der ikke findes afløsere, ser foreningen sig nødsaget til at lukke. Og det er ærgerligt, mener Nina Havelund. For "Kom Sammen i Løjt" har masser af succes. Arkivfoto