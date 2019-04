Trods eksplosiv vækst: Medejer af sønderjysk urgigant stempler ud øjeblikkeligt

Lars Skjønnemann - stifter og nu tidligere medejer af og administrerende direktør for Bering Time - vil se mere til sin familie, og hvad livet ellers har at bringe. Arkivfoto: Claus Thorsted

Flere og flere mennesker i hele verden smykker sig med Bering Time, der har rødder i Aabenraa. Nu har stifter, medejer og administrerende direktør Lars Skjønnemann med øjeblikkelig virkning forladt sit hjertebarn, der omsætter for tæt på 350 millioner kroner. Destination: Ukendt.

Aabenraa: Det har været et kapløb med tiden at følge med væksten i Aabenraa-virksomheden Bering Time, der er producerer ure og smykker, men nu står én af de to stiftere, medejer og administrerende direktør Lars Skjønnemann, af ræset. - Det kunne også have været for et halvt år siden eller om et år. Jeg har haft rigtig mange fede oplevelser, sjove ture og store succeser både med Bering og de foretagender, Michael (Witt Johansen, medstifter, red.) og jeg har haft sammen, men jeg trænger bare til at se, hvad livet ellers kan bringe af nye muligheder og fornøjeligheder, siger Lars Skjønnemann. - Vi lever kun én gang, og penge er ikke alt, fastslår han. Og det er en ganske stor virksomhed, han har opbygget sammen med Michael Witt. Efter ni år kunne den sidste år præsentere et regnskab med en omsætning på 347 millioner kroner og et overskud på 28 millioner kroner, og der er ikke grund til at tro, at det regnskab, der formentlig kommer ud senere på måneden, er svært dårligere.

Vi vil ud og investere for at gøre vores mærke endnu mere kendt. Gøre det til et brand. Det er den vigtigste opgave. Der er mange lande, vi kun har været i i fire-fem år. Der er mange, der ikke kender os. Michael Witt Johansen, medejer af Bering Time

Bering Time Selskabet bag Bering Time hedder Bering Group ApS. Det har indtil nu været ligeligt ejet af Lars Skjønnemann, Michael Witt Johansen og så René Kærskov, som ikke deltager aktivt i virksomheden. De to sidstnævnte overtager nu Lars Skjønnemanns andel.

Ulrik Bach-Andersen, der er international salgschef, overtager Lars Skjønnemanns ansvarsområder hvad angår Danmark, Sverige og de kommercielle funktioner på kontoret i Aabenraa. Frank Waller, tidligere medejer af Hjem-Is, bliver ny i ledelsen som CFO - økonomidirektør.

Bering Group ApS havde i det seneste regnskab en egenkapital på 80 millioner kroner - i 2013 var den på 12 millioner kroner.

Hovedsædet ligger i Aabenraa, hvor der er ti medarbejdere. Samtidig er der en afdeling med 65 medarbejdere i Düsseldorf i Tyskland og en afdeling i Los Angeles i USA, der varetager salget i Nordamerika.

Tyskland er virksomhedens største marked, mens det næststørste marked er Kina. Derefter følger Spanien, Japan og USA på en delt tredjeplads.

Overrasket medejer og ven Ingen havde set ønsket om at træde tilbage komme. Ikke engang Michael Witt Johansen, der ud over at være medstifter også er en nær ven siden ungdomsårene. - Første gang jeg forelagde tanken for Michael, troede han, det var en joke, men heldigvis har han udvist stort mod og fleksibilitet, så vi kunne finde en løsning, der både imødekommer mine ønsker og samtidig gør, at firmaet og han kan komme godt videre. Alt er sket i fred og fordragelighed. Vi er lige så gode venner nu, som vi var for et halvt år siden, understreger Lars Skjønnemann. - Det er en personlig beslutning, som jeg var lidt overrasket over, da den kom, men jeg respekterer og glæder mig over de 20 år, Lars og jeg har haft sammen. Det har været fantastisk. Vi har opnået meget sammen. Både med tøjbutikker, distribution af Skagen-ure og opstarten af Bering, siger Michael Witt Johansen. - Men rejsen går videre. Vi er Bering. Vi vil tænke på Lars, han vil altid være en ven, men vi tror på en god fremtid og flere medarbejdere har meldt sig klar til mere ansvar, fortsætter han.

Klar til comeback Hvad fremtiden bringer for Lars Skjønnemann, ligger ikke fast. - Jeg forventer, jeg starter noget igen på et tidspunkt, for jeg er entreprenør og brænder for at bygge noget op. Da er jeg i mit absolutte es og i mit bedste element. Det giver mig størst energi, og Bering kører nu, siger han. Det var mandag morgen, de danske medarbejdere fik besked, og tirsdag morgen, de tyske medarbejdere fik besked. - Og dét var ikke sjovt. Det er mit hold og alle sammen mennesker, jeg holder af, har det godt sammen med og kommer til at savne. Når man har sådan en virksomhed, tænker man på den, fra man står op om morgenen, til man går i seng om aftenen. I weekenderne. Hele tiden. Det har været skægt, men også hårdt, siger Lars Skjønnemann. Han stoppede formelt, samtidig med at medarbejderne fik beskeden. I forbindelse med overdragelsen af hans opgaver vil han dog stadig stå til rådighed. Tilbage står dog, at familien til den 47-årige gifte far til to - en datter på 13 år og en søn på 16 år - kommer til at se mere til ham. - Det synes de heldigvis er herligt. Det har da også været en stor del af beslutningen, at jeg i en periode nu gerne vil nyde min dejlige kone og familie. Mine venner. Få tid til andre ting, forklarer Lars Skjønnemann.