Triumfens øjeblik: Studenter fik hue på

Og søreme om ikke faderen kneb en lille tåre over at se søn nr. 2 med hue på.

Denis Mir drog et lettelsens suk, for mandag formiddag fik han et 10-tal i sin afsluttende projektopgave og modtog som den første stx-student huen af en stolt far Ghosuddin Mir.

Denis Mir, Aabenraa, efter at have fået sin stx-hue på

Akademiuddannelse

Det har været et særdeles intenst uddannelsesforløb for Denis Mir. Godt nok betyder huen, at han nu har bestået sin stx. Men allerede i januar afsluttede han en særlig akademiuddannelse for talentfulde unge. Fritid, weekends og sommercamps blev brugt på at dygtiggøre sig.

- Vel at mærke ud over lektier og forberedelse til den daglige undervisning. Så vil man noget. Og så kan man noget, fortæller uddannelsesleder Anne-Mette Kreiberg om Denis Mir.

Det er dog ikke sådan, at Denis Mir skynder sig videre i uddannelsessystemet.

- Nej. Jeg tager et sabbatår. Om to uger tager jeg faktisk til Schweiz for at arbejde. Jeg fik et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til, siger Denis Mir og kigger smilende over på sin storebror Edris.

Det er tre år siden, han fik sin eksamen på IBC i Aabenraa - og lige nu arbejder han på hotel i - rigtigt gættet: Schweiz.

Foyeren på Aabenraa Statsskole var denne formiddag i det hele taget en glædens og huens dag. Flere af institutionens uddannelser kunne aflevere de første dimittender, hvilket betød, at familie, venner og bekendte stod klar med lykønskninger og flag i foyeren.