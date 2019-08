Triatlon i Aabenraa: Havneområdet forvandles til sportsarena

Triatlon-sporten har formentlig nået et mæthedspunkt. Aabenraa Triathlon vil derfor koncentrere sig om det, der kendetegner stævnet i Aabenraa. Det skal være både sjovt og overkommeligt for alle. Både at arrangere og være med i.

I store træk betyder det dog, at vejene langs med Sønderstrand - dvs. Flensborgvej og Kystvej er lukket for trafik. I stedet ledes den uden om i tiden fra kl. 11-14.30, mens stævnet er i gang. Desuden er vejene omkring Gammelhavn og Sydhavn spærret samt dele af Lindsnakkevej.

- Så det har været nødvendigt at spærre nogle veje eller omdirigere trafikken med ensretning, oplyser Per Hussmann.

- Vi har lagt vægt på, at Aabenraa Triathlon skal være publikumsvenligt, og som tilskuer får du simpelthen så meget at følge med i, fortæller løbsleder Per Hussmann fra AaIG, der er arrangør af Danmarks ældste eksisterende triatlon.

Ingen grund til at ærgre sig

Der er godt 150 deltagere på startlisten i de forskellige kategorier, som afvikles af Aabenraa Triathlon.

- Der kunne have været flere. Vi har et loft på 250 deltagere, men 150 deltagere er også fint. Indrømmet - det er da sjovere, hvis der havde været 250, men der er ingen grund til at ærgre sig. Vi arrangerer Aabenraa Triathlon, fordi vi gerne vi bibeholde et stævne af denne art i byen. Og arbejdet er det samme - uanset antallet af deltagere. Vi må bare erkende, at der er stor konkurrence fra andre stævner, forklarer Per Hussmann.

Triatlon-sporten har været under "voldsom udvikling" de seneste år, vurderer han.

- Men den har formentlig også nået sit mæthedspunkt. Mange stævner er simpelthen blevet for store og for dyre at deltage i. Vi går så den modsatte vej - vi går tilbage til det essentielle, hvor det både er sjovt og overkommeligt for alle. Både at arrangere og være med i.