Tre tyskere anholdt og sigtet for narkosmugling ved grænsen

PADBORG: Politi og toldere gjorde onsdag eftermiddag et større fund, da de ved grænseovergangen ved Padborg vinkede en tysk bil ind til siden til kontrol.

I en taske i bilen lå der nemlig 99 gram amfetamin, 16 gram skunk og 1 gram kokain. Føreren var en 52-årig tysk mand fra Nordtyskland, og han er nu anholdt og sigtet for narkotikasmugling, ligesom han også er sigtet for narkokørsel.

I bilen var yderligere to passagerer. En 33-årig mand og en 27-årig kvinde også fra Nordtyskland, som ligeledes er anholdt og sigtet for at smugle narkotika.