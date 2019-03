Aabenraa: Flere og flere uddannelsesinstitutioner går med tanker om at kvitte smøgerne. Og selvom det endnu ikke er alle, der har taget det endelige skridt, er der nogle, der har valgt at gå forrest i kampen mod cigaretterne.

De tre kandidater

Social- og Sundhedsskolen Syd har en elevgruppe med mange rygere, men har alligevel indført røgfri skoletid. Ledelsen har inddraget skeptiske ansatte og elever og har etableret mange alternative, meningsfulde og understøttende aktiviteter.

Nyborg Gymnasium er en stor skole med mange forskellige uddannelsesretninger, og dermed har det også været en stor opgave at indføre røgfri skoletid. Men gymnasiet har ved at etablere en masse forskellige aktiviteter i frikvartererne givet rygerne et alternativ til rygepausen, og de er et forbillede for andre gymnasier.

Middelfart Produktionsskole har været røgfri længe. Skolen er en first mover og et bevis på, at man kan få indlejret den røgfri skoletid i kulturen.