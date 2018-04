Tre musikprojekter har fået del i midlerne fra Kong Frederiks Fonden

Det Sønderjyske Sangcenter modtog 20.000 kr. til et drengesangprojekt i efteråret 2018 blandt drenge på Tønder Kommunes skoler. Projektet er et samarbejde mellem Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderjysk Drengekor, og skolerne i Tønder Kommune. Drenge i 2. - 5.-klasse får tilbuddet om at deltage, og efter sangaktiviteter på de enkelte skoler samles deltagerne til fælles sangdag, formentlig i Tønder Kristkirke.

Inspiration og stævne

En fælles kor-inspirationsdag for det rytmiske acapella-kor Acavoca Haderslev og det rytmiske kor Soulmates fra Aarhus fandt stor sympati hos fondsbestyrelsen, og her blev der tildelt en støtte på 5.000 kr. Acavoca er et af få rytmiske kor i Sønderjylland, og koret har derfor oprettet samarbejder med korledere fra andre rytmiske acapella-kor for at hente inspiration og vil nu udvide med samarbejde med et kor, Soulmates.

Bestyrelsen valgte også at tildele 10.000 kr. til Folkemusikstævnet ROD, som vil afholde et folkemusikstævne for unge mellem 15 og 25 år i påsken 2018 på Tønder Gymnasium. Folkemusikstævnet ROD vil gennem stævnet skabe fællesskab og netværk på tværs. Omkring 160 deltagere vil med rod i den danske folkemusiktradition mødes på tværs i en musikalsk udveksling på stævnet for at dyrke folkemusikken i workshops.