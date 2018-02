Tre indbrud på stribe

Rødekro/Tinglev/Aabenraa: Natten til torsdag havde tyvene travlt i Aabenraa Kommune.

På Malmøvej i Rødekro var der indbrud i et lager, og der blev stjålet forskellige former for skrot. På Skomagermosen i Aabenraa gid det ud over et kolonihavehus. Her skaffede tyvene sig adgang ved at afliste en rude, og de stjal forskelligt værktøj og skruer.

Det sidste indbrud ramte en erhvervsejendom i Jernbanegade i Tinglev. Her blev det dog kun ved forsøget.