Tre socialdemokrater har meldt sig som Aabenraa-kredsens nye folketingskandidat. Formand glæder sig over, at der bliver kampvalg for første gang i mange år.

Aabenraa: Socialdemokratiet i Aabenraa-kredsen er i en helt usædvanlig situation. For første gang siden 2009 er der kamp om at blive kredsens nye folketingskandidat.

Tre har meldt sig som afløser for advokat Henrik Lüth, der i begyndelsen af september meddelte, at han trak sit kandidatur på grund af en presset kalender.

Det er René Dupont, Anne Lildholdt Jensen og Theis Kylling Hommeltoft, og det glæder kredsformand Jan Stubberup, at man nu skal ud kampvalg.

- Det er da superfedt, for vi har jo tidligere været dér, hvor vi har været tæt på at måtte vride armen om på ryggen af nogen. Denne gang er de selv kommet og her banket på, siger han og tilføjer, at de tre endda kan nå at blive til flere. Først 4. oktober er der deadline for at stille op, selv om partiet mandag aften holdt den første ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med valget af ny folketingskandidat.