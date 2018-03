Den overordnede ramme - vision og indsatsområder - er den samme for hele Lyreområdet, hvor man vil binde området bedre sammen, såvel fysisk som socialt, men selve indsatserne vil være forskellige i de to perspektiver. Under overskriften "Det gode sted at bo" vil man i arbejdsgruppen for Bov, Smedeby og Kruså gerne, at man i højere grad fremhæver kvaliteterne ved at bo i området, hvilket blandt andet kan ske gennem skilte og informationssystemer.

Der arbejdes sideløbende på et udviklingsperspektiv for Frøslev-Padborg, og det forventes færdigt engang før sommerferien, hvis ikke en lockout eller andet forsinker arbejdet. Arbejdsgrupperne er blevet enige om at navngive hele området i fællesskab: Lyreområdet.

Kruså: "Udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså". Sådan hedder det i den kommunale verden, når man ikke vil bruge det mere forpligtende ord "plan". Ikke desto mindre er det navnet på de tanker, kommunen i tæt samarbejde med lokale kræfter har gjort sig om de tre byområder langs grænsen i de kommende ti til femten år. Tanker, som onsdag aften blev fremlagt på et borgermøde i Grænsehallerne.

Ønske om skole-satellit

Samtidig vil man gerne være bedre til at dele informationer i området - og peger på, at der kan skabes frivillignetværk, arrangeres fællesspisning og produceres en folder til tilflyttere.

Der er smuk natur til alle i grænselandet, hvor man også har Lyreskovstien, og det fylder meget under overskriften "Kultur og natur", at man gerne vil have flere til at få øjnene op for de mange stier langs og hen over grænsen, ligesom man generelt vil fremme forståelsen for områdets rigdom på natur, historie og kultur.

"Miljø og sundhed" betragter arbejdsgruppen for Bov, Smedeby og Kruså som et vigtigt tema, når Lyreområdets image skal fremtidssikres. Grænsehallerne i Kruså er blevet et såkaldt kraftcenter i den nye halstruktur for kommunen, og man mener, det skal understøttes med et løft til omgivelserne omkring hallerne, der også skal kobles bedre sammen med naturen i området.

Transport og logistik fylder meget, når man taler "Erhverv og uddannelse". Det er et ønske, at man får en EUC Syd-satellit, som har fokus på Lyreområdets specielle behov. Og så mener man, at et transportmuseum "kan være med til at forankre erhvervets historiske værdi".