Aabenraa-borgmester Thomas Andresen (V) og Tønder-borgmester Henrik Frandsen (V) - henholdsvis næstformand og formand for Brand & Redning Sønderjylland - vil sammen med Haderslev-borgmester H.P. Geil (V) have staten til indfri et løfte om bopæl hos Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev. Foto: Claus Thorsted

Brand & Redning Sønderjylland mener, at staten skylder at indfri et løfte om, at man kan bo hos Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev. Styrelsen selv har ikke pengene til at indfri løftet.

Tinglev: En nødtvungen skilsmisse kan være undervejs. Det er Brand & Redning Sønderjylland, der i dag bor på dispensation i kontorpavilloner hos Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, som kan være på vej væk. Dét på trods af, at borgmestrene fra de tre kommuner i samarbejdet, Haderslevs H.P. Geil (V), Aabenraas Thomas Andresen (V) og Tønders Henrik Frandsen (V) mener, at placeringen i Tinglev er den rigtige. Da Brand & Redning Sønderjylland blev etableret i 2015, var der lagt op til, at staten inviterede indenfor på skolen i Tinglev. Tre år efter er situationen den, at Brand & Redning ikke er flyttet ind, men stadig bor i midlertidige kontorpavilloner på skolens areal. - Vi vil gerne hinanden, men vi skal også kunne nå hinanden. Det må helst ikke strande på misforståelser eller for stift et system, sagde Thomas Andresen (V), der er næstformand for Brand & Redning Sønderjylland, da beredskabet mandag formiddag havde inviteret en række syddanske folketingspolitikere og -kandidater indenfor i Tinglev.

Det koster det Brand & Redning Sønderjylland har fået en forlængelse af dispensationen til at bo i kontorpavilloner til 31. december 2020. Der kan ikke forlænges yderligere.

Aktuelt giver Brand & Redning Sønderjylland 2000 kroner pr. kvadratmeter i den midlertidige løsning. Hvis der bygges nyt, vil prisen stige til 2800 kroner pr. kvadratmeter. Brand & Redning mener, at markedsprisen i området er højst 800 kroner pr. kvadratmeter for kontorfaciliteter.

Målt på antal medarbejdere er Brand & Redning Sønderjylland landets største beredskab. Det hænger ikke mindst sammen med de mange frivillige brandværn i landsdelen.

Borgmester søger forståelse Specifikt er der tale om, at Brand & Redning Sønderjylland gerne vil rykke ind på første sal i en bygning, hvor der i dag er værelser til overnattende kursister. De værelser skal erstattes, og det vil være langt mere bekosteligt end den husleje, Brand & Redning på markedsvilkår ellers ville skulle betale for at leje kontorfaciliteter. Værelserne er ikke som nye, men de er brugbare, ligesom der også er værkstedsfaciliteter, der kan trænge til et løft, men på sigt skal der formentlig af Beredskabsstyrelsen foretages en investering. - Vi mangler reelt kun kontorer. Logistik og værksted har vi i Aabenraa. Men når man nu alligevel skal bygge, vil det være hensigtsmæssigt, at man gør det i et omfang, hvor vi kan være fælles om det. Det er den forståelse, vi gerne vil skabe, forklarede Thomas Andresen.

Pilen peger på forligskredsen Folketingspolitikerne - heriblandt tidligere minister Hans Christian Schmidt (V) - skulle charmeres til at skubbe på fra politisk hold, efter det ikke er lykkedes at nå til en forståelse på embedsmandsplan. Netop Hans Christian Schmidt forsøgte også at sætte situationen i perspektiv. Alt imens Nye Borgerlige-kandidat Jan Køpke Christensen tordnede imod folketingsmedlemmerne, der ikke "har gjort noget i tre år". - Der blev indgået et forlig i 2018 (et forsvarsforlig, der for første gang inkluderede Beredskabsstyrelsen, red.). Det var regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Hvis man skal udvide forlig til at omfatte andet, så er det bedst, det foregår i forligskredsen, sagde Hans Christian Schmidt, der ikke ser store modstridende interesser i sagen.

Tidligere minister i forsvar - Hvis der sidder embedsmænd i Beredskabsstyrelsen eller Forsvarsministeriet, som har indgået den her aftale, så vil de alt andet lige sige "I kommer og fjerner nogle værelser. De er dyrere at etablere end at etablere kontorer". Nu kan vi vel ikke anklage dem for, at de også kan deres økonomi, spurgte venstremanden retorisk. Blandt de lyttende folketingsmedlemmer var også socialdemokraterne Benny Engelbrecht og Jesper Petersen, ligesom Nye Borgerliges formand og lokale folketingskandidat, Pernille Vermund. Hun ville dog ikke levere et valgløfte om penge til det sønderjyske beredskab. - Det skal man ikke love, men man bliver klogere på, hvad der foregår. Jeg spurgte, om der er tale om kassetænkning, og det var der kritik af fra Venstre, men som almindelig borger lyder det som kassetænkning, sagde Pernille Vermund, der havde taget dagens største politiske hold med til Tinglev.