Frøslev: Der har været nok at se til for betjentene ved de dansk-tyske grænseovergange her i sommervarmen.

I løbet af søndag aften og mandag formiddag førte grænsekontrollen til ikke mindre end 10 anholdte, og der var sager lige fra dokumentfalsk, narko og til en bil, der ikke ville standse for grænsekontrollen.

På Twitter kalder politiet det selv for et utrolig travlt døgn med mange fængslede, mens enkelte slap med en bøde.