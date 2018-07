Travlhed ved grænsen: Dansk politi fanger tysk røver

Frøslev: Politiet havde nok at se til torsdag i Padborg og ved motorvejs-grænseovergangen i Frøslev.

Ved en kontrol i Padborg stoppede politiet en tysk mand, der kørte rundt i området, og han havde ikke rent mel i posen. Det viste sig, at han var efterlyst for et røveri i Tyskland, og han blev straks overdraget til tysk politi, der var glade for gensynet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Ved motorvejs-grænseovergangen i Frøslev havde grænsebetjentene også heldet med sig, da de valgte at kontrollere en mandlig bilist. Betjentene havde mistanke om, at manden var påvirket af narko, og det viste sig at holde stik, og han bliver nu sigtet for narkokørsel.

Torsdag bød også på en markbrand tæt ved grænseovergangen i Frøslev. Røgfanen bevægede sig ud over motorvejen og påvirkede trafikken et stykke tid. Efter en hurtig indsats af både det tyske og danske brandvæsen og politiet blev branden dog slukket, og grænseovergangen kunne igen passeres under normale forhold.