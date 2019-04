Travlhed og nye kunder: Kreditbanken får en ekstra privatkundechef

Aabenraa: Indtil nu har privatkundechefen i Kreditbanken i Aabenraa været Kenneth Muus. Det bliver han ved med at være, men fremadrettet får han selskab på posten af 33-årige Carsten Bjerring. Grunden til den ekstra privatkundechef er, at bankens mange nye kunder har resulteret i flere rådgivere.

Det skriver Kreditbanken i en pressemeddelelse.

- Organisationen er nu blevet så stor, at jeg har følt, at det tjener kunderne og medarbejderne bedst, at vi er to om ansvaret, siger Kenneth Muus.

Carsten Bjerring har været i banken, siden han i 2006 begyndte som elev. Derfor kender han også mange af kunderne i forvejen.

- Jeg har altid befundet mig godt i Kreditbanken. Det er en god arbejdsplads, hvor man har gode muligheder for at udvikle sig personligt såvel som fagligt. At jeg nu får mulighed for i endnu højere grad at være med til at præge banken, er vel et bevis på det, siger Carsten Bjerring.

Privat bor han i Aabenraa med kæresten Sanne, der venter parrets første barn.