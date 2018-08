Travl sommer på krisecenter: Tvunget til at afvise voldsramte kvinder

Aabenraa: - Vi har haft rimelig travlt sommeren over, og der har kun været enkelte perioder, hvor vi har haft et ledigt værelse.

Lederen af Aabenraa Krisecenter, Tove Lagoni, kan sammen med resten af personalet se tilbage på en sommer, hvor der har været nok at se til. Krisecentrets formål er at hjælpe kvinder og deres børn, der har har været udsat for for psykisk eller fysisk vold, og give dem et sted at bo for en periode. Det har der været hårdt brug for.

- Sommeren har ikke været ud over det sædvanlige, men vi har flere gange måttet afvise kvinder, fordi vi ikke har haft plads, siger Tove Lagoni.

- Nogle kvinder har også haft for mange børn med, som vi ikke har kunnet rumme. Det ville kræve to værelser, og det har vi ikke haft kapacitet til, fortsætter hun.

De afviste voldsramte kvinder er dog ikke blevet sendt på gaden.

- De er blevet henvist til andre krisecentre, og denne sommer har vi været i stand til at finde ledige pladser i andre byer, siger Tove Lagoni.