Travl dag for små fingre

SØGÅRD: Min figur faldt lige på jorden, og så var jeg nødt til at begynde forfra, fortalte Tobias fra første klasse.

Men det så nu ikke ud til, at den tabte kunst havde sat ham ud af spillet. Det gav jo nemlig bare en ny chance for at slippe fantasien løs og se, hvad fingrene egentlig kan forme ud af et stykke ler.

På Søgård Friskole er fredagene altid sat af til, at klasserne kan fordybe sig i et bestemt emne, og denne gang havde første klasser fået lov til at bruge hele dagen på at lave lerfigurer inspireret af den danske billedkunstner Asger Jorn.

Figurerne skal senere brændes og med på en udstilling på Museum Jorn i Silkeborg.

Museet har inviteret eleverne fra 100 første klasser til at lave sin lerfigur, og alle figurerne udstilles fra den 9. maj til den 7. juni, hvor de kommer til at fylde næsten hele museet.

Asger Jorn var af den opfattelse, at alle mennesker er kreative, og det har inspireret museet til at lade de små skoleelever demonstrere deres kreativitet.