Transportcenterets virksomheder er selv med til at samle skrald

Padborg: Der er mange grunde til, at det er helt tosset at smide affald i naturen.

- Sker det alligevel, er det heldigt, at mange har overskud til at give naturen en hånd og samle op efter andre, fortæller formand for Padborg Transportcenter Finn Sørensen. Han opfordrer nu til at man igen giver naturen en hånd ved den landsdækkende affaldsindsamling den 31. marts.

Indsamlingen er arrangeret af Danmarks Naturforenings, og mange tusinde danskere deltager i at rydde op efter andre. I 2018 indsamlede 200.000 danskere således 173.000 kilo affald i hele landet.

- Padborg Transportcenter vil i samarbejde med gruppen "Ren By Frøslev Padborg", opfordre vores medlemmer til også at give naturen en hjælpende hånd. Padborg er en dejlig by og meget andet og mere end dårlig medie-omtale. Vi ønsker positiv omtale og håber, at virksomhederne vil deltage ved at samle henkastet affald på deres matrikel og de omkringliggende offentlige arealer, som grøftekanter, p-pladser, grønne arealer og gader. Padborgs industriområde skal være et affaldsfrit område, lyder det fra formanden.

Padborg Transportcenter bidrager selv i affaldsindsamlingen allerede torsdag, 28. marts, påpeger Finn Sørensen.

- Vi sørger for gennemsigtige affaldsposer og handsker, som leveres direkte til jeres dør. Indsamlet affald afleveres samme dag i den opstillede gardintrailer på vores adresse på Toldbodvej 2 i Padborg, lyde det fra Finn Sørensen.

Hvis man ikke har mulighed for selv at aflevere det indsamlede skrald, kan Benta Tønder, kontaktes på tlf. nr. 25461838, og hun henter derefter affaldssækkene.

Af hensyn til antal sække og handsker vil Padborg Transportcenter gerne have en tilbagemelding på, hvilke virksomheder deltager i aktionen og med hvor mange medarbejdere.