Trafik ved Fjordskolen: Naboer vil gerne have ny adgangsvej

KRUSÅ: Beboerne i området ved den nye Fjordskole i Kruså er meget spændte på, hvordan trafikken i området vil udvikle sig, når Fjordskolen fyldes med elever, lærere og pædagoger.

- Det har været et rigtigt sølvbryllupskvarter, men nu er unge børnefamilier flyttet ind, og for dem er det vigtigt, at børnene kan cykle og løbe på rulleskøjter ude på vejen, siger Tom Perlewitz, der selv bor på Slipskoven.

- Vi frygter, at Slipskoven vil blive meget trafikeret, og det hjælper os ikke, at der måske åbnes for trafik forbi Grænsehallerne på Harkærvej - tværtimod, så vi der være endnu flere, der kører ad Slipskoven, mener han.

Ifølge Tom Perlewitz havde beboerne aller helst set, at der blev lavet en adgangsvej til Fjordskolens parkeringsplads direkte fra Flensborgvej, fordi kvarteret så kunne slippe for den ekstra trafikbelastning.