Trafik til datacentre vil slide kraftigt på vejene

Lastbiler er hårde ved asfalten, og derfor bliver det nødvendigt løbende at vedligeholde adgangsvejene til de to kommende datacentre ved Kassø. Foreløbig har kommunen afsat ti millioner til trafikale forbedringer.

- Vi bliver nødt til løbende at holde øje med for eksempel Arnhøjvej. Lastbiler slider tusind gange mere på belægningen end personbiler, og de vil komme med tæt intensitet i byggeperioden, siger Stig Isaksen, der er direktør i kultur, erhverv og miljø på rådhuset i Aabenraa.

Men allerede inden da, kan det være, at teknisk udvalg igen må ud og finde ekstra penge. Det viser sig nemlig, at de lastbiler, der kører jord til Apple-byggeriet, slider meget på vejnettet.

KASSØ: Trafikforholdene omkring de to planlagte datacentre ved Kassø er noget af det, som kommer til at koste Aabenraa Kommune en del penge i de kommende år.

Vejkryds og svingbaner

Oprindelig var der kun afsat 2,5 millioner kroner på budgettet til vejforbedringerne omkring Kassø i 2018. Der var yderligere 2,5 millioner kroner afsat i år, men dem fik teknisk udvalg rykket frem til 2018, og det betyder, at der reelt ikke er flere penge til trafikale løsninger omkring datacentrene i år.

Til gengæld står der fem millioner på budgetoverslaget for 2020. Formanden for teknisk udvalg, Arne Leyh Petersen (DF), vil ikke afvise, at det måske kan blive nødvendigt at fremrykke nogle af disse penge, så de kan bruges allerede i år.

Der skal blandt andet findes penge til en ombygning af krydset mellem Hydevadvej, Mjølsvej og Arnhøjvej, hvor cyklister skal krydse de mange lastbilers rute ind til byggepladserne.

Kommunen er snart klar med et forslag til, hvordan dette kryds skal se ud.