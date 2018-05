Træ-regnskab forbedret med 30 millioner kroner

Martin L. Petersen, administrerende direktør for og indehaver af Frøslev Træ, kan glæde sig over, at familievirksomheden er kommet tilbage på sporet. Arkivfoto: Ulrik Pedersen

En leverandørs konkurs kostede Frøslev Træ dyrt, men i 2017 har familievirksomheden igen leveret overskud - endda efter flere store investeringer.

Frøslev: Det var ganske uvant, da Frøslev Træ for et år siden kunne notere sig et underskud tæt på 25 millioner kroner i 2016-regnskabet, men der var en særlig årsag til det store underskud. En konkurs hos en litauisk underleverandør havde nemlig gjort, at man måtte afskrive 33 millioner kroner. Nu er den knast ude af verden, og efter der i alt er afskrevet knap 47 millioner kroner i den anledning, kan man præsentere et overskud på 4,3 millioner kroner efter skat. - Vi har med 2017-regnskabet igen kunnet se fremad, da hele afskrivningen på tilgodehavendet hos underleverandøren blev foretaget i 2016. Det har derfor heddet "business as usual", siger administrerende direktør og indehaver Martin L. Petersen.

Træ og tal Frøslev Træ A/S har rødder tilbage til 1931. Virksomheden er en produktionsvirksomhed med speciale i forarbejdet trælast. Administrerende direktør og ejer Martin L. Petersen overtog i 2012 virksomheden efter sin far i forbindelse med et generationsskifte.

Mens overskuddet i 2017 var på 4,348 millioner kroner, var der et underskud på 24,950 millioner kroner i 2016. I 2015 et overskud på 7,793 millioner kroner, i 2014 et overskud 6,035 millioner kroner og i 2013 et overskud på 3,955 millioner kroner.

Virksomhedens egenkapital er vokset fra 69,117 millioner kroner i 2016 til 73,704 millioner kroner i 2017.

Et investeringsår Man nærmer sig tidligere års indtjening, og så kunne det foregående år endda have været endnu bedre. - Det har været et investeringsår, hvor vi blandt har haft en del udgifter til vores nye maleanlæg og ERP-system, som automatiserer og effektiviserer forretningsgange. Derfor er vi meget optimistiske. Vi gør meget for at udvikle vores "Frøslev", forklarer Martin L. Petersen. Det højautomatiske maleanlæg til 17 millioner kroner er kommet godt i gang, og det skubber til en udvikling, som er højt prioriteret. - Vores overordnede mål er at gå dybere og dybere i forædlingen af træ. For eksempel er malet træ oppe i tiden. Først og fremmest, fordi træ er ét af meget få CO2-neutrale byggematerialer. I dag er der således flere og flere, der gerne vil have det færdigmalet lige til at anvende, siger Martin L. Petersen.