Tradition: Dronningen flytter til Gråsten i juli

Dronning Margrethe ankommer tirsdag den 16. juli med Kongeskibet Dannebrog til Sønderborg for at tage sommerresidens på Gråsten Slot. Traditionen tro bliver der mulighed for overvære modtagelsen både på Sønderborg Havn og på Torvet i Gråsten.

Sønderborg/Gråsten: De seneste to år har Aabenraa lagt kaj til modtagelsen af dronning Margrethe og Kongeskibet Dannebrog på vej på sommerferie på Gråsten Slot, men i år er det Sønderborgs tur til at rulle den røde løber ud.

Bliver i nogle uger

Efter modtagelsen på Sønderborg Havn kører Dronningen videre til byrådets modtagelse på Torvet i Gråsten. Den foregår klokken 10.40, og også her kan publikum glæde sig til sommerstemning med flag og faner, rød løber og blomsterpige. Trods ferietid plejer de fleste medlemmer af byrådet at være til stede, og borgmesteren holder traditionen tro en velkomsttale.

Dronningen fortsætter efter modtagelsen på Torvet til Gråsten Slot, som derefter er sommerresidens de efterfølgende uger.

Statsforvaltningerne har igennem mange år stået for modtagelsen i havnene, men opgaven varetages nu af kommunerne. Der er tradition for, at modtagelsen går på skift mellem havnene i Aabenraa, Sønderborg og Haderslev.

Mens dronningen er på Gråsten Slot, er der hver fredag mulighed for at komme ind i slotsgården og overvære vagtskiftet klokken 12. Her kommer de medlemmer af kongefamilien, som er på slottet, ud på trappen og ser vagtskiftet og hilser på publikum.

Kronprinsparret og deres fire børn har de sidste år haft tradition for at begynde sommeren med nogle ugers ferie på Gråsten Slot, og da skolernes sommerferie i år begynder i uge 27, kan familien holde lidt over to ugers ferie alene på slottet, inden dronningen ankommer, hvis det er kronprinsfamiliens plan i år.