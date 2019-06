16-årige Tra er endelig vendt hjem til Danmark efter at have været udvist til Vietnam siden oktober sidste år. Det har været en hård omgang for den lille familie, som først nu kan begynde at tænke på fremtiden igen.

Stort afsavn

Mens hun ventede på en afklaring hjemme i Danmark, tog hun kurser i tysk og arbejdede sideløbende som oversætter og i receptionen på et hotel.

- Hvis man overhovedet kan sige noget positivt om den her oplevelse, så er det, at hun er blevet stærkere. For hun er virkelig blevet kastet ud på dybt vand. Men en pige på den alder skal jo være hjemme ved sin familie. Det har været rigtig hårdt, for vi har jo ikke vidst, hvad det ville ende med, siger papfar Jørgen Bonefeld.

Det har også været hårdt for Tras tiårige lillebror, Hung Viet Nguyen, som har savnet sin storesøster.

- Efter han og min mor besøgte mig i Vietnam, ringede vi sammen hver dag, fortæller Tra.

- De to har også været rigtig gode til at bruge hinanden for at blive bedre til dansk. Det kan de begynde på igen, supplerer Jørgen Bonefeld.

Nu kan familien nemlig fokusere på at se fremad. Det ligger allerede fast, at Tra skal gå på 10. Aabenraa efter sommerferien, hvor hun skal tage sin niendeklasseeksamen, og hvor hun forhåbentlig bliver genforenet med nogle af sine klassekammerater fra Høje Kolstrup Skole. Ved siden af følger hun sin mors danskundervisning på sprogskole.

- Efter otte måneder i Vietnam er hendes dansk blevet lidt rustent. Det er der jo ikke noget at sige til, siger Jørgen Bonefeld.

Og Tra kan igen drømme:

- Jeg vil gerne gå på gymnasiet og bagefter læse til psykolog, siger hun.