Tour de Kids: Lille Loke gav de fleste baghjul

- Du er bare så sej, sagde Henritte Lopdrup, der selv var ret forpustet efter at have løbet to kilometer.

Flere børn skal cykle

Tour de Kids, der bliver afviklet i seks forskellige byer i Danmark, er arrangeret af Børneulykkesfonden, JCP Event, DGI og Cartoon Network, mens Sport Event Syd var praktisk arrangør.

- Det skal være en dag, hvor børnene lærer noget om trafiksikkerhed. Det er første gang, det bliver afviklet både på landsplan og i Aabenraa, og det næste arrangement er i Middelfart, sagde Mie Christiansen fra Sport Event Syd.

Aabenraa Kommune bakkede også op om Tour de Kids, der fandt sted med omdrejningspunkt på Madevej, og fra kommunens side var man ikke i tvivl om formålet med arrangementet.

- Det handler om at lære børn at gebærde sig i trafikken på en sjov og lærerig måde. Vi vil gerne have, at børnene i højere grad bruger cyklen som transportmiddel, sagde Lea Kølby, der er projektleder for Sund Skole 2020 i Aabenraa Kommune.

Tour de Kids er Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3 til 10 år, og salget af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden, der arbejder for at nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.