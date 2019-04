Tour de France koster gratis: Aabenraa sidder på hjul af Sønderborg

Det bragte smil på læberne i økonomiudvalget, at selskabet, der har trukket tre Tour de France-etaper til Danmark, ikke har bedt Aabenraa Kommune om et økonomisk bidrag. Nu skal kæden smøres, så Aabenraa kommer i festtøjet, siger borgmester.

Aabenraa: Sønderborg-borgmester Erik Lauritzen (S) har tidligere til JydskeVestkysten fortalt om sin forventning til, at de syd- og sønderjyske kommuner, som Tour de France-karavanen kommer igennem i 2021, også spytter i kassen.

I tilfældet Aabenraa bliver han i hvert fald skuffet. De danske kommuner, som forventes at lægge asfalt til Tour de France, har på et møde med selskabet bag den danske tour-satsning, Grand Départ, fået at vide, at de ikke forventes at bidrage økonomisk.

- Det blev meget positivt modtaget af økonomiudvalget. Vi skal primært stille med mandskab til trafikregulering og forskelligt materiel til afspærringer, praktiske opgaver, som vi i forvejen kender fra andre større events, siger Thomas Andresen, som slår fast, at hvis Aabenraa Kommune skal bruge penge i tour-sammenhæng, så skal det være på lokale aktiviteter, som kommer kommunens borgere til gavn.

Nu handler det for Aabenraa Kommune om at samle kræfterne i de praktiske forberedelser.

- Det skal være en fest, når touren kommer, mener Thomas Andresen, der ikke forventer, at Aabenraa får indflydelse på ruten gennem kommunen, når Sønderborg er målby for tredje etape den 4. juli 2021.