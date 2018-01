Tosprogede turistskilte generer viceborgmester

Aabenraa Kommunes viceborgmester, Ejler Schütt (DF), er fortørnet over, at der bliver reklameret på tysk for Frøslevlejren og Knivsbjerg på brune turistskilte langs motorvejen.

- Jeg ved godt, at det tyske mindretal ønsker tyske undertekster på alle byskilte, men jeg håber sandelig, at det bliver ved ønsket, siger Ejler Schütt, der gerne vil understrege, at han intet har imod tyskere eller Tyskland.

På skiltene for Knivsbjerg er det tyske navn Knivsberg tilføjet, mens der på skiltet for Frøslevlejren også står Fröslevlager. Det mener Ejler Schütt er unødvendigt.

- Nogle af skiltene skæmmes efter min opfattelse alvorligt af, at seværdighederne er skrevet på tysk under det danske egennavn. Et egennavn er altså et egennavn, og det hverken kan eller bør oversættes, og vi bor altså i Danmark, siger Ejler Schütt.

Aabenraa: I sidste uge fik Vejdirektoratet sat brune turistskilte op langs motorvejen i Aabenraa Kommune, der gør opmærksom på seværdighederne Knivsbjerg, Brundlund Slot og Frøslevlejren. Det synes Aabenraa Kommunes viceborgmester, Ejler Schütt (DF), er rigtig godt, men han er noget fortørnet over, at Frøslevlejren og Knivsbjerg også bliver nævnt på tysk på skiltene.

Knivsbjerg er et højdedrag mellem Haderslev og Aabenraa. Stedet blev i 1893 indrettet som mødested for tysksindede sønderjyder. Knivsbjerg er fortsat det centrale samlingssted for det tyske mindretal, som hvert år afholder Knivsbjergfest. I 1962 blev en mindelund anlagt for 665 faldne fra det tyske mindretal, der frivilligt deltog i verdenskrigene. Kilde: Kulturarv.dk

Kulturhistorisk arv

Det kommer ikke bag på formanden for Bund Deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, at debatten om tosprogede skilte nu dukker op igen, men for det tyske mindretal er det vigtigt, at der også står Knivsbjerg på tysk.

- For os er det kun interessant, når det også står på tysk, fordi stedet hedder Knivsberg, siger Hinrich Jürgensen.

- Vi har en kulturhistorisk arv i Sønderjylland, og det er også vigtigt for turisterne, at det står på to sprog. Det drejer sig ikke om, at turisterne ikke kan finde vej, men det drejer sig om, at den kulturhistoriske arv og synliggørelsen af den fortsætter.

Hinrich Jürgensen påpeger også, at det er sundt for danskerne at se Knivsbjerg skrevet på begge sprog.

- Det er en god måde at minde danskerne om, at Sønderjylland har en spændende historie, siger han.