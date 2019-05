Torsdag sker det: Kraftværksblok sprænges væk

Klaus Peter Riggelsen, administrerende direktør for det lokale Rimeco Aktieselskab, der står for nedrivningen, fortæller, at man forventer, sprængningen vil ske ved middagstid.

Men torsdag bliver det i den grad synligt. Da vil tyske sprængstofeksperter svække benene under den 85 meter høje kedelbygning, der sammen med skorsten rager i vejret, så den vil synke sammen og på få sekunder være væk fra udsigten over fjorden, som den har præget i mere end 40 år.

Aabenraa: Man har hidtil skullet tæt på for at se, at Aabenraas tidligere kraftværk, Enstedværket, er ved at blive revet ned.

Mest forsvarligt

Han understreger, at der - ud over, at en markant bygning vil være væk fra bybilledet - ikke er noget spektakulært ved sprængningen. Det vil kunne høres, men det vil ske på under et sekund, og bygningen vil falde, så den bliver på stedet, hvor den står.

- Den vil bukke sig ind under sig selv. Vi gør det på den her måde, fordi det sikkerhedsmæssigt er det mest forsvarlige i forhold til at få den store kedel ned, der er tophængt. Det er lettere at arbejde med den, når den ligger ned, uddyber Klaus Peter Riggelsen.

Rimeco Aktieselskab har det seneste år været i gang med at rive den sidste af de tre blokke ned, der udgjorde Enstedværket, som den daværende ejer, DONG Energy, tog ud af drift i 2012.

Så meget som overhovedet muligt bliver genanvendt, og når kedelbygningen er lagt ned, vil der nu gå nogle måneder med at neddele de flere tusinde tons metal, som herefter vil blive udskibet fra den nærliggende havn.