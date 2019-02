Torsdag går det løs: Omrejsende outlet-butik rammer grænselandet

Torsdag formiddag vil der være 260.000 stykker børnetøj til salg i Aabenraa i omrejsende outlet-butik.

Aabenraa: Klokken 10.00 torsdag formiddag vil der med stor sandsynlighed blive kamp om parkeringspladserne på Langebro i Aabenraa. I en stor hal mellem Jem & Fix og Petworld åbner Danmarks største pop-up-butik med børnetøj nemlig, og der er nærmest blevet arbejdet i døgndrift for at blive klar til åbningsdagen. - Vi startede mandag eftermiddag med at få tøjet gjort klart og hængt på bøjler, og syv unge, lokale piger og drenge har været med til at hjælpe, siger Daniel Lund, der er butikschef for Outletland, der ejes af Stock Group. Og der har været nok at se til. I det 1200 kvadratmeter store lokale, som Outletland har lejet sig ind i, vil der være ikke færre end 260.000 stykker beklædningsgenstande, og det er primært børnetøj. - Vi har tøj til nyfødte og op til 13-14-årige, men vi er bedst i de små størrelser, siger Daniel Lund. Det er ikke forkert at kalde Outletland et omrejsende tøjcirkus. Konceptet er nemlig, at man opholder sig i en udvalgt by i en måned, og så drager man videre til en ny by.

Det bliver sjovt og spændende at se, hvor mange der dukker op på åbningsdagen, men der plejer at være kø. Daniel Lund, butikschef hos Outletland

Åbningstider Outletland slår for første gang dørene op i Aabenraa torsdag den 28. februar klokken 10.00.I de efterfølgende fire uger vil der være åbent fra torsdag til søndag.



Torsdag og fredag er åbningstiderne 10.00 til 19.00.



Lørdag og søndag er der åbent fra 10.00 til 16.00.



Sidste dag i Aabenraa, inden tøj-karavanen tager videre til København, er søndag den 24. marts.

Håber på tyskere Hele februar har Outletland opholdt sig i Odense, inden tøj-karavanen drog videre til grænselandet, og det var en god oplevelse. - Det var en rigtig god by, og der var godt gang i salget, siger Daniel Lund. Nu gælder det så Aabenraa, og forventningerne er store. - Det bliver sjovt og spændende at se, hvor mange der dukker op på åbningsdagen, men der plejer at være kø, og vi har oplevet at måtte lukke folk ind i hold, siger butikschefen, der ikke kun håber på mange sønderjyske kunder. - Jeg håber også på en del tyskere, da vi har gjort en del ud af markedsføringen syd for grænsen, siger han. Outletland har åbent fra torsdag til søndag i fire uger i Aabenraa. Om mandagen holder teamet så fri, mens der om tirsdagen og onsdagen skal bestilles nye varer og bøjles op, så der ikke står tomme stænger, inden det går løs igen om torsdagen. - Op til hver weekend fylder vi op med nye friske varer, siger Daniel Lund.

Fastelavn med præmier Butikschefen for Outletland er overbevist om, at alt nok skal være på plads til åbningsdagen, og at tøjet, der kommer fra en håndfuld danske leverandører, hænger pænt på bøjler. Det er nemlig også en del af konceptet, at alt undtagen nogle ganske få ting hænger på bøjler. Han er også overbevist om, at der ikke vil opstå kaos. - Parkeringsforholdene er heldigvis rigtig gode, så jeg forventer ikke noget kaos, siger Daniel Lund, der også gerne vil slå et slag for et ekstra arrangement, der finder sted på søndag. - På søndag markerer vi fastelavn, hvor der skal slås katten af tønden, og der er også præmier på højkant, siger han. Efter de fire uger i Aabenraa skal der pakkes sammen, og så går turen videre til hovedstaden, hvor Outletland skal prøve noget helt nyt. Ihvertfald som pop-up-butik. - Efter Aabenraa tager vi til København, hvor vi for første gang skal være med på en messe i Bella Center med det her koncept, siger Daniel Lund.