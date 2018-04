Topscorer før kval-kamp: Vi skal dele tæsk ud

Aabenraa: Håndboldkvinderne tror på chancen mod Ajax København.

Sådan lyder det fra SønderjyskE's topscorer, Emma Kiellberg.

- Stemningen er god i truppen, og der er et stort gåpåmod. Vi tror på, vi har en chance, selv om de selvfølgelig er favoritter, fordi de har spillet liga, siger hun.

Hvis det skal lykkes, skal sønderjyderne blandt andet have gang i det gode forsvarsspil.

- Og så skal vi have gang i kontrafasen. Der er Ajax også stærke. Vi er to hold, der gerne vil løbe, og det hold, som kan stoppe de andres kontra, har en god chance. Desuden skal vi være opmærksomme på, at de altså kommer fra en sæson i ligaen og derfor har fået lov til at dække hårdere op og gå mere til den. Det tryk skal vi være klar til, og vi skal dele nogle tæsk ud, siger Emma Kiellberg.

I de seneste to kampe mod CHK Aarhus og Vendsyssel fik de sønderjyske damer for alvor gang i netmaskerne med henholdsvis 40 og 41 mål. De samme takter skal findes frem mod Ajax.

- Vi kommer selvfølgelig ikke til at score lige så mange mål mod dem, men hvis vi kan finde de momenter frem igen, ser det godt ud. Vi fik vist mod Vendsyssel, at vi er bedst, når vi spiller sammen som hold. Vi har ikke de samme individualister, så derfor skal vi alle i gang, hvis vi skal have en chance, siger Emma Kiellberg.

Den første kamp spilles på udebane lørdag den 21. april, mens returopgøret er onsdag den 25. april i Arena Aabenraa. En eventuel sidste og afgørende kamp spilles lørdag den 28. april.