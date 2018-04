Topadvokat: Byrådsmedlem får stævning inden for ti dage

I februar bebudede advokat Karoly Németh, at Philip Tietje vil modtage en stævning i sagen om den påståede Facebook-chikane af Kaare Solhøj Dahle. Nu er det lige op over, bekræfter advokaten.

- Philip Tietje skal anerkende, at det er ham, der har skabt eller medvirket til at skabe profilerne. Det er et anerkendelsessøgsmål, vi starter med, og så kan vi se, hvordan det udvikler sig, forklarer Karoly Németh.

- Jeg arbejder med en stævning, men jeg skulle lige have alle bilagene. Jeg skriver, og når den er færdig, går den til retten. Det bliver inden for ti dage, siger Karoly Németh.

Det på trods af, at anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi i august sidste år besluttede, at der ikke var grundlag for at rejse sigtelse mod Philip Tietje.

Aabenraa: Det er snart to måneder siden, JydskeVestkysten kunne fortælle, at Kaare Solhøj Dahle, tidligere byrådsmedlem i Aabenraa Byråd (UP), har pudset den københavnske advokat Karoly Németh på venstremanden Philip Tietje, fordi han mener, at Tietje via falske Facebook-profiler har chikaneret ham.

Tietje i venteposition

Ifølge københavneradvokaten skal den kommende stævning afklare Philip Tietjes rolle som manden bag Facebook-profilerne, før næste skridt tages.

- Det kan være, at det, som kommer frem i retten, kan give anledning til - når det er fastslået, hvem der har lavet profilerne - et injuriesøgsmål eller et søgsmål med erstatningskrav, men i første omgang er det et anerkendelsessøgsmål for at finde ud af, hvordan landet ligger, understreger Karoly Németh, der tidligere har fortalt avisen, hvad formålet med stævningen er.

Philip Tietje skal undskylde, indrømme og trække sig fra politik.

- Han skal ikke have lov til at husere rundt i dansk politik. Slet ikke for Venstre, sagde Németh, der er erklæret venstremand, i februar.

Philip Tietje bekræfter, at han og hans advokat stadig har til gode at se en stævning, men har ellers ikke stort at tilføje.

- Vi har ikke foretaget os noget som helst, for vi har ikke kendskab til noget som helst, siger Philip Tietje.