Tomme trusler: Ung mand frikendt for snak om skoleskyderi

Aabenraa: Det var tydeligvis tomme trusler, da en 21-årig mand sidste år snakkede om at skyde navngivne personer på EUC Syd i Aabenraa.

Det kom Retten i Sønderborg frem til tirsdag eftermiddag, hvor den unge mand fra Sønderborg sad tiltalt for at have truet med et skoleskyderi og for i den forbindelse at have været skyld i unødvendig udrykning fra politiets side.

Han blev anholdt uden dramatik om morgenen den 27. september, hvor politiet mødte talstærkt op efter en anmeldelse fra afdelingslederen på skolen. Ifølge anklageskriftet, som blev læst op i retten, skulle han til nogle kammerater have bemærket ugen forinden, at han ville udføre et skoleskyderi, og at afdelingslederen samt en anden elev, han var raget uklar med, stod øverst på listen. Førstnævnte havde han set sig sur på, fordi han tidligere var blevet flyttet fra snedkerlinjen til en anden linje, og det var han stærkt utilfreds med.