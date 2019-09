Tomme bygninger: Kendt specialskoles bygninger kan ende som boliger

Lige nu er et boligbyggeri den mest sandsynlige afløser for Fjordskolen på Posekær, men alle muligheder er i spil. Politikere har udbedt sig forslag til anvendelse.

- Jeg har en klar forventning om, at vi skaber et projekt af en art. Som kommune har vi selvfølgelig en interesse i at få så meget for jorden som muligt. Samtidig med respekt for, at vi skal have noget med en byggestil, som klæder stedet, understreger Thomas Andresen.

Aabenraa Kommune kommer ikke umiddelbart selv til at anvende bygningerne. Borgmesteren kan i hvert fald ikke lige komme på passende aktiviteter.

- Vi overvejer i forhold til beliggenheden at udnytte den til boliger, men kommer der andre forslag, tager vi stilling til dem. Vi skal ind i en offentlighedsproces, forklarer borgmester Thomas Andresen (V).

Derfor har politikerne i økonomiudvalget bedt forvaltningen om at komme med forslag til den fremtidige anvendelse af bygningerne og den tilhørende grund.

Aabenraa: Fjordskolen har nu også formelt fået indviet den nye skole i Kruså, og det betyder, at arbejdet med at finde ud af, hvad dens tidligere bygninger på Posekær skal bruges til, kan sættes i gang.

Et indbygget dilemma

Han peger på, at der er flere hensyn at tage. Der skal findes en balance mellem arkitektur og kroner, hvis der skal være boliger på grunden.

- Det er et dilemma, man kommer til at stå i med sådan en matrikel. Hvor meget skal man bygge i forhold til, hvor mange mennesker der vil skulle bo der? Det skal ikke være et fremmedlegeme i landskabet, så det kunne være noget lav-tæt-bebyggelse eller lidt i højden. Det får vi belyst, siger Thomas Andresen.

Det ser ud til, at en eventuel køber af Posekær-komplekset selv kommer til at afgøre, hvad der skal ske med Fjordskolens tidligere bygninger, fordi de vil indgå i et samlet projekt.

- Hvis det bliver udbudt som projekt, vil vi jo nok bede om at se projektforslagene fra dem, der ønsker at bygge, så vi har forskellige projektformer og arkitekturstile at tage stilling til, siger Thomas Andresen.

Når forvaltning og byråd har taget stilling til bygningskompleksets fremtid - og fået tilpasset lokalplanen for området - vil det komme i offentligt udbud.