Tolv punkteringer: Ultra-cyklist tæt på at give op

Ultra-cyklisten Paul Albæk cyklede 1600 kilometer Danmark rundt på tre dage. Tolv punkteringer - heraf de otte på blot fire kilometer - satte psyken hårdt under pres.

Rødekro: Punkteringer kan være en hård modstander. Det måtte ultra-cyklist Paul Albæk sande efter deltagelsen i Race Around Denmark i sidste uge: 1600 kilometer på cykel - tre døgn alene uden uden ledsagebil med forplejning eller reservedele.

Ud over at det er en fysisk udmarvende præstation, så er psyken også under ekstremt pres, når kroppen skriger på hvile, mad, varme og søvn.

Paul Albæk blev nr. 2 i gruppen extreme unsupported, den mest skrappe i konkurrencen.

Han var dog flere gange tæt på at opgive, bl. a. fordi han blev ramt af hele tolv punkteringer.

- De otte af dem foregik over en strækning på fire kilometer - et stykke grusvej. Det var vildt. Jeg er stadig lidt rystet. Jeg er vant til at køre på grus, men den kaliber havde jeg godt nok ikke mødt før. Vejen var nyrevet, så der var kommet større sten op til overfladen. Jeg har aldrig oplevet noget lignende.

Han løb tør for reserveslanger, den sidste havde otte lapper - og alligevel sivede luften stille ud.

- Det var et lille hul, som jeg bare ikke kunne finde. Først kunne jeg nøjes med at pumpe hver fjerde kilometer, men til sidst måtte jeg pumpe for hver 500 meter. Og nærmeste by lå 25 kilometer fremme.

Til sidst måtte han bøje sig: af med dækket for at lokalisere hullet.

- Men prøv du at høre, hvor luften siver ud, når du står i ti sekundmeters blæst. Så jeg puttede slangen i munden - styk efter styk - for at mærke, hvor der kom luft ud.

Punkteringer er afhængige af mange faktorer - dæk-type, dæk-tryk og vejr. Især regnvejr, idet regndråber får småsten til at vende den skarpe side opad.

- De seneste to-tre år har jeg været forskånet for punkteringer, men jeg skal da lige love for, at der nu er betalt tilbage.