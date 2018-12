Told- og Skattemuseets samlinger rykker ind på Oldemorstoft Museum i Bov

En spændende fortælling

- Jeg er rigtig glad for, at Dansk Told- og Skatteforbund har fundet et hjem til samlingen, så Nationalmuseet ikke længere behøver fordele den rundt i landet. Der er en rigtig spændende fortælling i samlingen, der stammer helt tilbage fra det originale Toldmuseum, som blev oprettet i 1912. Derfor vil jeg selvfølgelig opfordre så mange som muligt til at tage forbi det flotte museum i Bov og få et indblik i vores rige told- og skattehistorie, siger Skatteminister Karsten Lauritzen.

Told- og Skattemuseet blev etableret i 1990 som en videreførelse af Dansk Toldmuseum fra 1912. Museet udstillede en fysisk samling i Dahlerups Pakhus frem til 2011, hvorefter museet alene eksisterede som onlinemuseum, mens den fysiske samling opbevaredes på et magasin uden adgang for offentligheden. Men nu bliver der igen en offentlig udstilling.