Tog sagen i egen hånd: Beboer tilbageholder udenlandsk indbrudstyv

Aabenraa: En beboer på Ellemosen i Aabenraa tog torsdag aften sagen i egen hånd. Den mandlige beboer lagde på et tidspunkt mærke til, at der stod to fremmede mænd ved hans hoveddør. Da han så åbnede døren, stod de og rodede rundt i hans garage.

Da de to mænd fik øje på på beboeren, valgte den ene at smutte, mens det lykkedes for beboeren at tilbageholde den anden, samtidig med at politiet blev tilkaldt.

Den tilbageholdte mand fra Georgien viste sig efterfølgende at have indrejseforbud i samtlige Schengen-lande, og han vil nu blive sigtet for forsøg på indbrud. Samtidig vil han formentlig også blive fremstillet i retten med henblik på udvisning.

Der er umiddelbart ingen spor af medgerningsmanden.