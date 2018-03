To sønderjyske virksomheder vandt guld for deres økologiske produkter

Herning: Konkurrencen Økologisk Guld 2018 løb forleden aften af stablen på Foodexpo i Herning. Og her var de to sønderjyske virksomheder Naturmælk og Macarn blandt vinderne, der blev fundet i et felt af mere end 100 økologiske produkter, der var tilmeldt konkurrencen.

Macarn vandt i kategorien "detail" for deres økologisk hindbærsodavand. Begrundelsen fra dommerpanelet lød:

"Den smager naturligt af hindbær. Smagen er autentisk og velafbalanceret." Samt "Nu kan man endelig give børnene rød sodavand med god samvittighed."

Naturmælk vandt i en underkategori af "foodservice" for deres produkt "Det Store Økologiske Osteproduktionskit". Det var med dommerbegrundelserne:

"Produktet tilfører kategorien noget helt nyt." Samt "Mange af produkterne i dag trækker håndværket ud af køkkenerne - det her produkt sender danskerne ind i køkkenerne igen.".

Det var naturligvis to stolte vindere, der modtog priserne.

- Jeg har gjort mig ultimativ umage med at udvikle den her sodavand og har eksperimenteret meget med smagen. Så det er utroligt dejligt at modtage en guldmedalje - og dem har jeg tænkt mig at gå efter flere af. Jeg er ekstremt stolt og samtidig meget ydmyg over at have vundet over nogle meget dygtige kolleger med nogle super fede produkter, siger Jan Kruse Hansen, indehaver af Macarn i Skærbæk, via en pressemeddelelse.

- Det er helt fantastisk, at vores arbejde bliver belønnet med Økologisk Guld. Prisen understreger, at selvom vi er en lille, ældre virksomhed, har vi stadig masser af innovationskraft, siger Nelly Fress Riggelsen, marketingschef hos Naturmælk i Tinglev, i den samme pressemeddelelse.

Økologisk Guld uddeles årligt til økologiske produktnyheder, der udmærker sig på forskellig vis. Det er Økologisk Landsforening, der står bag konkurrencen. /exp